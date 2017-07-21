Manisaspor'a transfer yasağı

Siyah beyazlılar, geçen sezonki kadroda yer alan futbolculardan Ozan Sol, Erman Bulucu, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk ve Sırbistan'ın Rad takımının alacakları için toplam 600 bin TL'lik tutar yüzünden verilen yasakla karşılaştı. Haziran ayında toplam 4.4 milyon TL tutan transfer yasağını kaldıran Manisaspor, bu parayı da ödemeden yeni transfer edeceği isimlere lisans çıkaramayacak.

Manisaspor yönetimi ise yasak tehlikesi nedeniyle transferde kadroya katılan 12 futbolcunun lisansını erkenden çıkarmıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, yönetimden sol bek, orta saha oyuncusu ve forvet transferi istiyor. Başkan Abdullah Mergen ve Karafırtınalar, hafta sonu bir araya gelip transferi masaya yatıracak. Toplantıdan takviye kararı çıkarsa yasağın kaldırılmasının yolu aranacak.

Bu arada siyah beyazlı ekip, Kocaeli Kartepe kampını sabah antrenmanıyla tamamladı. Manisaspor, 24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da tekrar kampa girecek.