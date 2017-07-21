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Taraftarın hedefindeki isim Carole oluyor!

Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:35
Taraftarın hedefindeki isim Carole transfer oluyor!

Dün akşamki Östersunds faciasından sonra 'da tüm planlar değişti. Kadrosuna Maicon, Gomis, Belhanda ve Mariano gibi isimleri katan Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece sarı kırmızılı taraftarların hedefinde olan , Galatasaray'dan ayrılıyor. Fransız oyuncuya ciddi teklifler olduğu iddia edildi. İtalya'ya mı transfer oluyor? İşte son dakika 21 Temmuz...

'ın çalışmalarına Östersunds darbesi! Sarı kırmızılı takımda Avrupa'dan elenilmesiyle birlikte transfer konusundaki belirsizlik üst seviyeye çıktı. Anlaşılan bazı oyuncuların kafasında soru işareti olduğu belirtiliyor. Sol bek konusunda çalışmalar devame derken için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray taraftarı bu habere çok sevinecek. 'ün yeni durağı İtalya mı olacak? Galatasaray'daki transfer haberlerini haberimizde bulabilirsiniz.

, Ivan Strinic'in Galatasaray'ın yeni oyuncusu olduğunu duyrdu. Gazete Mario Rui'nin alınmasının ardından Napoli'de forma şansı kalmayan oyuncunun Sarı-kırmızılı takıma tranfserinin önümüzdeki hafta resmen duyurulacağını yazdı.

Sofiane Feghouli transferinde gelişme sağlayamayan Galatasaray yönetimi Zoran Tosic'le anlaşmak üzere. 2+1 yıllık anlaşma önerilen oyuncuya yıllık 2 milyon euro verilecek. 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta oynayan Dusko Tosic'in amcası.

Carole'a talip çıktı

Lionel Carole'a talip çıktığı öğrenildi. Oyuncuya İngiltere, Rusya, İtalya, Almanya ve İspanya'dan bazı kulüplerin talip olduğu bilgisi Fransız basınında yer aldı.

Fernando'da şüphe

Guardiola'nın ABD kampına götürdüğü isimlerden Kolarov'un Roma'ya gideceğini açıklaması ancak Fernando'yla ilgili yorum yapmaması kafaları karıştırdı.

Maicon'un yanına Denayer

Galatasaray Maicon'un yanına yabancı bir stoper almak için harekete geçti. Bu ismin Manchester City'den Denayer olacağı iddia edildi. Belçikalı oyuncu şu anda City'nin ABD'deki hazırlık kampı kadrosunda yer alıyor.

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Taraftarın hedefindeki isim Carole transfer oluyor!
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