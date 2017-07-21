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maçı ne zaman saat kaçta?

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 13:44
Trabzonspor - Dorogi maçı ne zaman saat kaçta?

hazırlık maçında Macaristan'ın takımıyla karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kasabasında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Vize işlemlerinde sorun çıkan Hasan Batuhan Artaslan'ın bu akşam kampa katılacağı belirtildi.

Bordo mavililer Slovakya'daki ilk hazırlık maçında bugün Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Dorogi FC ile karşılaşacak. Trabzonspor - Dorogi maçı TSİ 19.30'da başlayacak.

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Trabzonspor - Dorogi maçı ne zaman saat kaçta?
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