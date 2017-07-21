Trabzonspor - Dorogi maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kasabasında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Vize işlemlerinde sorun çıkan Hasan Batuhan Artaslan'ın bu akşam kampa katılacağı belirtildi.
Bordo mavililer Slovakya'daki ilk hazırlık maçında bugün Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Dorogi FC ile karşılaşacak. Trabzonspor - Dorogi maçı TSİ 19.30'da başlayacak.