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Transferde Nihat Kahveci sürprizi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 16:18
Transferde Nihat Kahveci sürprizi

Transfer yasağı gelen Eskişehirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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Transferde Nihat Kahveci sürprizi
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