Yunanlı futbolcunun dedeleri Giresun'dan Yunanistan'a gitmiş

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren Yeşil-Beyazlı ekibi yönetim de yalnız bırakmıyor. Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, futbolcular ile yakından ilgileniyor.

Ligin bitimiyle birçok takımın peşinde olduğu ve çok ciddi teklifler alan başarılı orta saha oyuncusu Panajotis Dimitriadis, Giresunspor'da neden kaldığını açıkladı.

İdman sonrası verilen molada Panajotis Dimitriadis ile bir araya gelen Yamak, "Panajotis neden Giresunspor'u tercih ettin" sorusunu yöneltti. Yunan asıllı İsveçli futbolcu Yamak'ın bu sorusuna, "Benim köklerim Keresus'tan yani Giresun'dan geliyor. Kader beni buraya getirdi. Giresunspor'u seçmemde kökümün Giresun olmasından kaynaklıdır. Kader'in de beni buraya getirmesi sonucundan Giresunspor'u seçtim" dedi.

Başkan Yardımcısı Yamak, Panajotis'a Giresun'da olduğun zaman neler hissettiğini de sordu. Panajotis bu soruya, "Gerçekten evimde hissediyorum. Çok mutluyum ve çok yakın hissediyorum insanları" cevabını verdi.