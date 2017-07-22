Cenk Ergün o transferi açıkladı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Östersunds'a elenmelerini değerlendiren Cenk Ergün; "Beklemediğimiz bir skordu. Bu travmayı atlatmak zorundayız. Öncelikle taraftardan ve camiadan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Ben de tribünden gelen biriyim. Werder Bremen maçından çıkarken döktüğüm gözyaşları gibi yine içimiz kan ağladı. Yapabilecek bir şey yok. Bulunduğumuz noktadan bir zirve yapmak zorundayız. Değişim içindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. 3 haftalık bir süreç var lige kadar. Yeni bir kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazır olmamız lazım. Şampiyon olacağız. Başka yolumuz yok." ifadelerini kullandı.