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'tan 'de gollü başlangıç

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017 17:08
Ghilas'tan Göztepe'de gollü başlangıç

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig temsilcisi , ikinci özel maçında Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.

Sahaya Günay - Canberk, Tanju, Leo, Trtovac, Castro, Selçuk, Scarione, Halil, Jahovic, ilk 11'iyle çıkan sarı kırmızılılar, 29'uncu dakikada yeni transferi Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 30'uncu dakikada Martin skoru eşitleyen golü attı.

İkinci yarıda Lokman, Yavuz, Hakan Sepil, Ngando, Murat ve Tayfur oyuna dahil olurken, Ghilas 71'inci dakikada kendisinin ve takımının ikici golünü attı.

Bu arada 'de sahaya 11'de çıkan Sırp stoper Trtovac'ın bir süre deneneceği öğrenildi.

İlk karşılaşmada İsviçre takımı Zürich'e 6-1 mağlup olan Göztepe, 26 Temmuz'da Katar'ın Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek.


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Ghilas'tan Göztepe'de gollü başlangıç
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