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: "Küme düşen takımda kaldım çünkü..."

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017 17:14
Hamit Altıntop: Küme düşen takımda kaldım çünkü...

Geçen sezon Bundesliga'da mücadele eden 'e transfer olan milli oyuncu , sezon sonunda küme düşmekten kurtulamayan takımında bir yıl daha futbol oynama gerekçesini anlattı.

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, gelecek hafta sonu başlayacak olan Almanya 2. Ligi'nde mücadele edecek 'in en önemli kozu 'un olacağı yönünde.

"SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUM"

Tecrübeli oyuncu Hamit Altıntop, bir yıl daha Darmstadt 98'te futbol oynama kararını, "Darmstadt 98 camiasında tam bir aile ortamını gördüğüm için ve teknik direktör Torsten Frings'in iyi bir takım oluşturma çabasını da gördüğüm için, başka tekliflere itibar göstermeyerek burada kalmaya karar verdim" dediği belirtildi.

Hamit Altıntop'un, "Kalma kararım için de memnunum. Takımda sorumluluk almak istiyorum. Taraftarların büyük beklentisinin farkındayım, ama gençlerden oluşan bir takımız, taraftarımız sabırlı olmalı. Takımın iyi işler yapacak bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verildi

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Hamit Altıntop: "Küme düşen takımda kaldım çünkü..."
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