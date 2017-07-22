Samsunspor'un istediği Camara'nın kalbinde sorun çıktı

Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, takımın transfer çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamalarda Gineli forvet Abel İssa Camara transferinin gerçekleşmediğini söyleyerek şunları söyledi:

"CAMARA'NIN HASTALIĞI ÇIKINCA VAZGEÇTİK"

"Abel İssa Camara transferinden vazgeçtik. Oyuncu Portekiz'e geri döndü. Geçtiği sağlık kontrollerinde bazı futbolcularda da görülen sahada bayılma ve düşme gibi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Kalbindeki kaslarda bir yetersizlik varmış. Sporcu sağlığı ve yaşamı açısından böyle bir risk alamazdık. O yüzden transferden vazgeçtik."

"DIALIBA KULÜBÜYLE SORUNLARINI ÇÖZERSE..."

Samsunspor Sportif Direktörü Zeren, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Dialiba'nın transferinde de pürüzler olduğunu belirterek "Boubacar Dialiba kendi kulübüyle sorunlarını çözemedi. O duruma bakıyoruz. Başka yabancı futbolcularla görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Zeren, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise "Hazırlık maçları programımız belli oldu. Şanlıurfaspor ve Konya Selçukluspor ile ayın 28'inden önce Erzurum'da hazırlık maçı oynayacağız. Sonra Ankaragücü ile stadımızın açılış maçında karşılaşacağız. Ondan sonra da ligin başlamasına kısa bir süre bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Son maçımız için de Giresunspor ile görüştük. En az 4 hazırlık maçı daha oynayıp sezona başlayacağız" dedi.