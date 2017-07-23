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- FC Slovacko: 1-0

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 18:31

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren , Çek Cumhuriyeti takımlarından FC Slovacko ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazandı.

takımlarından , ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Kardemir Karabükspor, taktiksel çalışmaların ağırlıkta olduğu kampta teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Kardemir Karabükspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasını FC Slovacko ile oynadı. Slovenya'nın Radenci kentinde yer alan NK Slatina Stadı'nda oynanan karşılaşmaya kırmızı mavililer Ahmet, Hakan, Papp, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Poko, Torje, Tanase, Bliznichenko, Yatabare onbiri ile çıktı. Kardemir Karabükspor, Barış Akdaş'ın attığı tek golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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Kardemir Karabükspor - FC Slovacko: 1-0
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