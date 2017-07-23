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Yok artık Beşiktaş! Bir dünya yıldızı daha...

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 09:25
Yok artık Beşiktaş! Bir dünya yıldızı daha...

Savunma hattını Pepe ile güçlendiren Beşiktaş'a stoper konusundaki temaslar devam ediyor.

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Yok artık Beşiktaş! Bir dünya yıldızı daha...
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