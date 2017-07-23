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Yok artık Beşiktaş! Bir dünya yıldızı daha...
Yok artık Beşiktaş! Bir dünya yıldızı daha...
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Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2017
09:12
Güncelleme Tarihi: 23.7.2017
09:25
Savunma hattını Pepe ile güçlendiren Beşiktaş'a stoper konusundaki temaslar devam ediyor.
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