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Cassano, transferinden 2 hafta sonra futbolu bıraktı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:10 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 21:16
Cassano, transferinden 2 hafta sonra futbolu bıraktı

İki hafta önce Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu Cassano, aktif kariyerini noktalama kararı aldı

(Serie A) ekibi ile 10 Temmuz'da sözleşme imzalayan 35 yaşındaki , aktif kariyerini sonlandırdı.

Cassano, eşi Carolina Marcialis'in "chriscarol99" isimli Twitter hesabında yayımlanan açıklamasında, "Artık futbol oynamayacağım. Başkan, teknik direktör, oyuncular başta olmak üzere Kulübündeki herkesten özür diliyorum. 35 yaşımdayım. Bundan sonra önceliğim eşim ve çocuklarım." ifadelerine yer verdi.

Geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz'da Hellas Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu, 18 Temmuz'da aldığı emeklilik kararından aynı gün vazgeçmişti.

Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.

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Cassano, transferinden 2 hafta sonra futbolu bıraktı
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