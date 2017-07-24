Serkan Korkmaz: Kulüpler, ateşle oynuyorlar!

Avrupa'da ve Türkiye'de gündem transfer. Süper Lig ekipleri de çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Biz de A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz'ı ziyaret edip, 4 büyüklerin transfer gündemini değerlendirdik. Korkmaz, Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacına dikkat çekerken tüm kulüpleri FFP konusunda uyardı. Öte yandan da Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder'e olan güvenini vurguladı.

İşte Serkan Akkoyun'un Serkan Korkmaz'la yaptığı, mini soru cevap ve gündeme dair yorumları...

Serkan Akkoyun: Galatasaray'da Tudor, "Lucescu ile çalışırım" dedi. Lucescu (Sportif Direktör diye düşünülüyor) ve Tudor nasıl bir ikili olur?

Serkan Korkmaz: Tudor, Cenk Ergün ve hala etkin olduğu söylenen Mehmet Özbek ile çalışıyor. Lucescu ile haydi haydi çalışır. Fakat ben bu ikilinin bir arada çalışmalarını mümkün görmüyorum. Transferi başkan yapıyor, takımı Tudor çalıştırıyor, Lucescu ne iş yapacak?

SELÇUK İYİ BİR ALTERNATİF OLUR

S.A.: Feghouli-Fernando-Imbula, Galatasaray için doğru isimler mi?

S.K.: Feghouli -maliyetinden bağımsız- doğru isim. Önemli bir kanat oyuncusu. Diğer ikili de her halükarda Selçuk'lu bir orta saha ikilisine göre daha doğru bir ikili. Selçuk yedek beklemeyi sorun etmezse iyi bir alternatif olur.

FENERBAHÇE'YE ACİLEN GOLCÜ!

S.A.: Fenerbahçe'de gündem Lucas Lima ve Ben Arfa. Yüksek maliyetli isimler, Fenerbahçe isimler mi? Finansal Fair Play ile ilgili tartışmalar da var, neler bekliyor Fenerbahçe'yi?

S.K.: Fenerbahçe farkında değil galiba; acilen golcü transfer etmeliler! Ama Ben Arfa'ya da çok ihtiyaçları var bence. Önceliklerine odaklanmalılar. Sadece Fenerbahçe değil, tüm kulüplerimiz FFP sınırları içinde adeta ateşle oynuyorlar. Herhalde onların bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey var ki bu denli rahatlar...

ETO'O FENERBAHÇE'DE 25 GOL ATAR!

S.A.: Fenerbahçe'de Eto'o önce yalanlandı, sonra yalanlama haberi siteden kaldırıldı? Eto'o, Fenerbahçe'ye olur mu?

S.K.: Eto'o bir sezon daha üst düzey oynar. Fenerbahçe'de de en az 25 gol atar!

S.A.: Peki Negredo, Beşiktaş'ın aradığı forvet mi?

S.K.: Negredo önemli bir oyuncu. Şenol Güneş ile Mario Gomez gibi büyük bir geri dönüş potansiyeli var.

ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI BEŞİKTAŞ!

S.A.: Beşiktaş bu sene de şampiyonluğun 'doğal' güçlü adayı mıdır?

S.K.: Beşiktaş tartışmasız bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı. Şampiyonluk yolundaki rakipleri uzun vadede Başakşehir ve Trabzonspor olursa kimse şaşırmasın.

S.A.: Burak Yılmaz ve Trabzonspor... Burak, Süper Lig'e dönünce, eski Burak olur mu?

S.K.: Burak çok istekli görünüyor. Her türlü 20 gol civarı atar bence!

YUSUF VE CENGİZ, EL CLASSICO'DA!

S.A.: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı nasıl kullanılmalı, 10 numara transferine gerek var mı?

S.K.: Yusuf'un yedeği olarak bir oyuncu alınabilir. Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder, Türk Futbolundaki en önemli isimler konumunda. Yüzde yüz yerli üretimi olan bu iki futbolcuyu 2 yıl sonra El Classico'da, Manchester derbisinde görürsek şaşırmam.