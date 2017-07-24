Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak geldikleri günden bu yana yaptıkları harcamanın karşılığını kulübün kasasına koyduklarını ve ekstra bir borç yükü eklemediklerini belirtti.

Ellerindeki oyuncuları da en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Saral, "Kaliteli, değerli bir takımımız var. Geldiğimizdeki takımın değeri ortada, bugünkünün ortada. Büyük bir camiayız. Devasa bir stadımız, tesisimiz var. Şampiyon bir camiayız. Büyük bir kulübüz. Hedef koymazsan, başarı gelmezse ekonomik anlamda sıkıntı olur ve kulüpte yönetilmesi güç bir hal oluşur." dedi.