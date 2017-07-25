Beşiktaş Real Vallodolid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Çin'deki kampında Portekizli yıldızları Pepe ve Quaresma'dan yoksun çalışan Beşiktaş'ta iki yıldız takımın İspanya kampına katıldı. Real Vallodolid ile oynanacak hazırlık maçında Pepe oynayacak mı? Beşiktaş taraftarı Beşiktaş Vallodolid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Beşiktaş Valladolid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Valladolid maçı 25 Temmuz salı günü oynanacak. Mücadele D-SMART'ın Smart Spor 77 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Beck, Tosic, Atınç Nukan, Caner Erkin, Atiba, Tolgay, Anderson Talisca, Adriano, Ryan Babel, Mustafa Pektemek

İspanya'da 3 hazırlık maçı

Beşiktaş, İspanya kampında bu ülke temsilcileriyle 3 hazırlık maçı yapacak. İspanya'daki ilk hazırlık maçını Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü oynayacak siyah-beyazlı ekip, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş yeni sezonu İstanbul'da açmış ve ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ikinçi hazırlık maçını ise Çin'de Schalke 04'e karşı yapmıştı. Mücadeleyi Alman ekibi 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Beşiktaş'ın Çin kampı Schalke 04 maçının hemen ardından sona erdi ve Türkiye'ye döndüler. Siyah-beyazlı takım 3 önemli hazırlık maçını oynayacağı İspanya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın İspanya'da oynayacağı hazırlık maçları programı

25 Temmuz Salı

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid (Marbella Stadı)

27 Temmuz Perşembe

TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas (Marbella Stadı)

30 Temmuz Pazar

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis (Mirador Stadı)