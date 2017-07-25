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ile anlaştı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 22:34 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 22:37
Eskişehirspor Sergen Yalçın ile anlaştı

Teknik direktör arayışı içinde olan , ile anlaştığını açıkladı.

Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gün içerisinde yaptığı basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtmişti. Akşam saatlerinde İstanbul'da tekrar Yalçın ile bir görüşme yapan Özeçoğlu, teknik direktör sorununu çözdü. Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Kulüp Başkanı Özeçoğlu, transfer yasağı olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın Eskişehirspor'a, taraftara güvendiği için anlaşmayı kabul ettiğini ve Perşembe günü düzenlenecek törenle imza atacağını belirtti.


Eskişehirspor resmi Twitter hesabından yapılan duyuru

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Eskişehirspor Sergen Yalçın ile anlaştı
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