Eskişehirspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı

TFF 1. Lig'de zorlu günler geçirmesine rağmen kadrosuna güvenen Eskişehirspor'da teknik adam arayışları sürüyor. Uzun bir süredir İbrahim Üzülmez ile gerçekleştirilen görüşmeler ise dün itibariyle sonlandırıldı.

Teknik adam konusunda acele etmek istemediklerini anlatan Başkan Özeçoğlu, "Hoca konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sizde takdir edersiniz ki, buraya gelip çalışmak isteyen hocaların kafasında transfer yasağı bir soru işareti oluyor. Bize cesur hoca lazım. Bu konuda da kim cesur hocaysa, o gelip bu takımla çalışacak. Tamam bizim transfer cezamız var ama en azından elimizde de birbirinden değerli 16-17 tane oyuncumuz var. Oyuncu arkadaşlarımıza inanan hoca gelecek. Dün İbrahim Üzülmez ile bir görüşmemiz vardı. Olumlu geçmedi. Bugün tekrar İstanbul'a gideceğim. Hoca konusunda görüşmelerim devam edecek. Bizim burada hoca konusu elbette önemli katılıyorum ama bizim de elimizde oyuncu kadrosu var. Bu ligde tek değişmeyen kadro bizim ve oyuncularımızın hepsi birbirini tanıyor. Bu anlamda çok çok acele edip de, yanlış karar vermek istemiyoruz. Konunun önemini de biliyoruz ama sonrasında 'Keşke' dememek için çok da acele etmiyoruz" dedi.