Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da sesleri

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 13:49
Eskişehirspor'da Sergen Yalçın sesleri

Yeni sezonda Süper Lig hedefini koruyan 'da, İbrahim Üzülmez ile herhangi bir anlaşmaya varılamaması üzerine rota 'a çevrildi.

Transfer yasağı sebebiyle oyuncu alamayan Eskişehirspor, bir yandan da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörülük koltuğuna iyi bir isim getirmek istiyor. Bu konuda uzun zamandır İbrahim Üzülmez ile görüşen yönetimi, anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine görüşmeleri sonlandırdı.

Bugün açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ise, İstanbul'a giderek yeni teknik direktör adayı ile görüşeceğini söylemişti. O ismin kim olduğu Eskişehirspor camiasında merak edilirken, Başkan Özeçoğlu ile Sergen Yalçın'ın İstanbul'da bir yemekte bir araya gelecekleri iddiaları ortaya atıldı. Başkan Özeçoğlu'nun İstanbul'a gideceğini söylemesi ise iddiaları güçlendirdi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehirspor'da Sergen Yalçın sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz