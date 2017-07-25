Eskişehirspor'da Sergen Yalçın sesleri

Transfer yasağı sebebiyle oyuncu alamayan Eskişehirspor, bir yandan da Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörülük koltuğuna iyi bir isim getirmek istiyor. Bu konuda uzun zamandır İbrahim Üzülmez ile görüşen Eskişehirspor yönetimi, anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine görüşmeleri sonlandırdı.

Bugün açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ise, İstanbul'a giderek yeni teknik direktör adayı ile görüşeceğini söylemişti. O ismin kim olduğu Eskişehirspor camiasında merak edilirken, Başkan Özeçoğlu ile Sergen Yalçın'ın İstanbul'da bir yemekte bir araya gelecekleri iddiaları ortaya atıldı. Başkan Özeçoğlu'nun İstanbul'a gideceğini söylemesi ise iddiaları güçlendirdi.