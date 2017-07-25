Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan Fenerbahçe takımı sayfasındaki kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro, şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.
Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch.
Forvet: Robin van Persie.