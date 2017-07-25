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UEFA kadrosunu belirledi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 19:26 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 19:27
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi

Futbol Takımı'nın UEFA 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan takımı sayfasındaki kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro, şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.

Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch.

Forvet: Robin van Persie.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi
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