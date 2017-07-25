Nuri Şahin Dortmund'da ikinci baharını yaşıyor

Alman Bild Gazetesi, "Nuri, tekrar şef" başlıklı haberinde, oynanan son 4 hazırlık maçının ardından görünen o ki, teknik direktör Peter Bosz Nuri Şahin'e çok güveniyor diye yazdı.

5 Ağustos'ta Bayern Münih ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi, Borussia Dortmund'da kazanan birisi varsa o da Nuri Şahin yorumunu yapan Bild Gazetesi, eski teknik direktör Thomas Tuchel döneminde Nuri Şahin aynı ilgiyi ve değeri göremedi. Dolayısıyla 2 sezon boyunca Nuri Şahin, sadece 21 maçta forma şansı bulabilirken, 14 maçta kadroya dahi giremedi diye aktardı. Borussia Dortmund Kulübü tarafindan Nisan ayında mukavelesi 2019 yılına kadar uzatılan Nuri Şahin'in, şimdilerde Peter Bosz için ışıldıyor ve Hollandalı teknik adamın en güvendiği isimlerin başında geliyor şeklinde tecrübeli oyuncudan övgüyle söz edildi.

Haberde ayrıca Dortmund menajeri Michael Zorc'un da "Nuri Şahin şimdiye kadar önemli işler başardı" dediğini aktaran gazete, "Nuri Şahin akıllı top dağıtmakla kalmıyor, gol bölgesinde katılıyor ve etkili oluyor" şeklinde milli oyuncudan övgüyle söz etti.

Bild, geçtiğimiz Cumartesi Bochum ile Borussia Dortmund arasında yapılan ve 22 biten hazırlık maçını hatırlatarak, Nuri Şahin maçın 75. dakikasında Pierre-Emmerick Aubameyang ile birlikte oyuna girmişti ve Borussia Dortmund da oyuna ağırlığını koymuş, 85. ve 89. dakikalarda iki gol bulmuştu diye yazdı.

Gazete haberinde son olarak, Türk milli takım oyuncusu Nuri Şahin, yeni sezonun ilk başlarında Peter Bosz için önemli bir isim olacak yorumunu yaptı.