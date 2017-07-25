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Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 20:28 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 20:29
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Hollandalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Sturm Graz maçında forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya'nıhn Sturm Graz takımına konak olacak Fenerbahçe'ye, Hollandalı oyuncusu Robin van Persie'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, sakatlığı nedeniyle kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi yapılan ve bir takım testlere tabi tutulan Van Persie'nin, Sturm Graz deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti.

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persi'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.

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Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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