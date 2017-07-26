Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'tan açıklaması!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 20:08
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Kulübü Başkanı , 'in ki görevini bırakmasının ardından çıkan iddiaları hakkında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Olmayacak duaya amin demektir" diyen 'ın açıklaması şu şekilde:

"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz.. Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum. Ancak takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.

Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir."

Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir. Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz