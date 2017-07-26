Club Brugge-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in flaş takımı M.Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıkıyor. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda tarih yazma peşinde. Naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak tarihi maçta Belçika'nın güçlü temsilcisi Club Brugge 'la saat 22.00'de karşılaşacak Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Avrupa arenasında 7. karşılaşmasında ilk galibiyetini de arayacak.

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Paolo Mazzoleni (İtalya)

SAAT: 22.00

YAYIN: A Spor

SAKATLAR: Acolatse, Wesley, Poulain (Brugge) / Chedjou, Egemen, Mehmet Batdal (Başakşehir)

CLUB BRUGGE: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov

TEKNİK DİREKTÖR: Ivan Leko

M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir , Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda ilk kez mücadele ediyor. Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren turuncu-lacivertliler, rakibini iki maç sonunda geçerek play-off'a kalıp Şampiyonlar Ligi grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.Avrupa arenasında bugüne kadar 6 maç oynayan turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmuyor. Medipol Başakşehir, Club Brugge karşısında kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 4 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.



İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.





CLUB BRUGGE, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Club Brugge, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.





BELÇİKA LİGİ 5 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Club Brugge, Belçika Ligi'nde 2017-2018 sezonundaki ilk maçını 29 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacak. Deplasmanda Lokeren karşısına çıkacak mavi-siyahlı ekip, bu maçtan sonra ise İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Üçüncü senesinde iki Avrupa Ligi, bu sene Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takımız. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız"

Club Brugge Teknik Direktörü Leko:"Medipol Başakşehir'in son 6 maçını seyrettim. Rakibimize saygımız var, önemli isimleri de var ama bir maç kazanmak isimlere bağlanamaz. Başakşehir'e saygı duyuyoruz ama biz kazanacağız"