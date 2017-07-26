Dev heyecan A Spor’da

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan, ligde ise şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayan ve Beşiktaş'ın ardından ikinci olan Medipol Başakşehir, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Club Brugge'e konuk oluyor. Tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakalayanturuncu-lacivertlilerin, Belçika ekibi ile saatAvrupa arenasına 6 kez Kupa 2'de çıkan Başakşehir, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez çıkacağı Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etmenin peşinde.22:00A SPOR: Paolo Mazzoleni (İtalya) Stat: Jan Breydel: 24 derece / BulutluMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Brugge sınavını değerlendirdiği basın toplantısında iyi oyun ve iyi bir sonuç beklediğini vurguladı. Avcı, "Son üç senesinde sürekli gelişen, sistemi olan, günün futbolunun gereklerini uygulamaya çalışan bir takımız. İdari ve teknik açıdan iyi yönetilen bir kulübüz.