Dev heyecan A Spor’da

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan, ligde ise şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayan ve Beşiktaş'ın ardından ikinci olan Medipol Başakşehir, bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Club Brugge'e konuk oluyor. Tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakalayan Adebayor'lu
, Elia'lı
, Clichy'li
turuncu-lacivertlilerin, Belçika ekibi ile saat 22.00'de başlayacak mücadelesi A Spor'dan canlı ve şifresiz ekrana gelecek. Futbolseverler heyecana ortak olacak.
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Avrupa arenasına 6 kez Kupa 2'de çıkan Başakşehir, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez çıkacağı Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etmenin peşinde.
Saat:
22:00
Yayın:
A SPOR
Hakem
: Paolo Mazzoleni (İtalya) Stat: Jan Breydel
Sıcaklık
: 24 derece / Bulutlu
ABDULLAH AVCI: İYİ OYUN, İYİ SONUÇ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Brugge sınavını değerlendirdiği basın toplantısında iyi oyun ve iyi bir sonuç beklediğini vurguladı. Avcı, "Son üç senesinde sürekli gelişen, sistemi olan, günün futbolunun gereklerini uygulamaya çalışan bir takımız. İdari ve teknik açıdan iyi yönetilen bir kulübüz. Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız. Uluslararası seviyede her maç zordur, ilk ayağını görüp bekleyeceğiz."