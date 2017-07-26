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Son dakika... "'un kalması için..."

Giriş Tarihi: 26.7.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 14:30
Son dakika... Emre Mor'un kalması için...

Alman Spor Dergisi Kicker'e göre Emre Mor'un Borussia Dortmud'da henüz yerinin garanti değil.

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Son dakika... "Emre Mor'un kalması için..."
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