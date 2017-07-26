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Son dakika... "Emre Mor'un kalması için..."
Son dakika... "
Emre Mor
'un kalması için..."
Giriş Tarihi: 26.7.2017
14:20
Güncelleme Tarihi: 26.7.2017
14:30
Alman Spor Dergisi Kicker'e göre Emre Mor'un Borussia Dortmud'da henüz yerinin garanti değil.
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