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kombine satış rakamını açıkladı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 16:11
Fenerbahçe kombine satış rakamını açıkladı

Futbol Takımı'nda 2017-2018 sezonu satışı 15 bini geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak satışlarının bugün itibarıyla 15 bini geçtiği bildirildi.

'nin 3 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi ile sahasında yapacağı rövanş maçının bilet satışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Evimizde Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2 bin 500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

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Fenerbahçe kombine satış rakamını açıkladı
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