Fenerbahçe kombine satış rakamını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibarıyla 15 bini geçtiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin 3 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz ile sahasında yapacağı rövanş maçının bilet satışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Evimizde Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2 bin 500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.