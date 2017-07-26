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Son dakika! 'de şoku!

Giriş Tarihi: 26.7.2017 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 12:02
Son dakika! Fenerbahçe'de Kjaer şoku!

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı öncesi santrafor sıkıntısı çeken 'den bir son dakika haberi daha geldi. Strum Graz maçı için Avusturya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde Simon yer almadı.

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz ile yapacağı maç için Avusturya'ya gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Graz kentine hareket etti.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk maç TSİ 20.00'de başlayacak.

KJAER KADRODA YOK!

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Van Persie'den sonra Simon de Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı. Danimarkalı stoperin sakatlık yüzünden mi yoksa transfer nedeniyle mi kadroda yer almadığı henüz bilinmiyor. Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias dün yaptığı açıklamada Kjaer ile ilgilendiklerini ifade etmişti.

Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyetin, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmediği düşünülüyor

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Son dakika! Fenerbahçe'de Kjaer şoku!
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