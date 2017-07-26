Son dakika! Fenerbahçe'de Kjaer şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Sturm Graz ile yapacağı maç için Avusturya'ya gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Graz kentine hareket etti.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk maç TSİ 20.00'de başlayacak.

KJAER KADRODA YOK!

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Van Persie'den sonra Simon Kjaer de Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı. Danimarkalı stoperin sakatlık yüzünden mi yoksa transfer nedeniyle mi kadroda yer almadığı henüz bilinmiyor. Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias dün yaptığı açıklamada Kjaer ile ilgilendiklerini ifade etmişti.

Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyetin, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmediği düşünülüyor