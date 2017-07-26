Fenerbahçe'nin yüzü forma satışında gülüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği formalara taraftarların ilgisi yüksek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 Temmuz Cumartesi gününden itibaren yeni sezon formalarının satışında 45 bine ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, taraftarların, satışa başlanmasının ardından geçen dönemde 25 bin sarı renkli forma, 10 bin parçalı forma ve 10 bin de yeşil renkli forma satın aldığı belirtildi.

Öte yandan, yeni sezon formalarına gösterilen ilgi nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür edildi.