Fatih Terim Milli takımdan neden istifa etti? - Fatih Terim görevinden neden ayrıldı? - İşte detaylar...

Başarılı teknik direktör Fatih Terim, A Milli Futbol takımındaki görevinden istifa etti. Bu gelişmelerin ardından ''Fatih Terim Milli takımdan neden ayrıldı?'' sorusunun yantı merakla araştırılmaya başladı. Yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken Galatasaraylı taraftarlarda Fatih Terim heyecanı yaşanmaya başladı. Peki Fatih Terim Milli Takım'dan neden istifa etti? İşte detaylar...



FATİH TERİM MİLLİ TAKIMDAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan Fatih Terim açıklaması!

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

FATİH TERİM KİMDİR?

Adana doğumlu olan Fatih Terim, futbol kariyerine Ceyhanspor'da başlamıştır. Fatih Terim Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkat çekmiştir ki sonraki sezon Galatasaray'a transfer olmuştur. 1985'te futbolu bırakana kadar da Galatasaray'da top koşturmuştur. Galatasaray'da oynadığı süre için takım kaptanlığı da yapan Fatih Terim Galatasaray ile 327 maça çıkmıştır ancak bu sürede hiç lig şampiyonluğu yaşayamamıştır.

Fatih Terim'in futbolcu olarak milli takım kariyerinde 7 Kez U-19, 10 kez Ümit Milli ve 51 kez de A Milli olmak üzere toplam 68 kez Türkiye Millî Futbol Takımı forması giymişti. Milli forma ile 2 gol atmıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fatih Terim 1987-89 yıllarında iki sezon MKE Ankaragücü takımını çalıştırdı. Ankaragücü bu iki sezondan ilkinde onuncu olurken ikincisinde ligi altıncı sırada tamamladı. Daha sonra 1889-90 sezonunda 2. ligdeki Göztepe'yi kısa bir süre çalıştıran Fatih Terim Sepp Piontek'in yardımlığını yapmaya başladı ve Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı onun teknik direktörlüğünde 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Ekim 1993'de Sepp Piontek'ten boşalan Türkiye Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna geçti.

Türk Milli Takımı Fatih Terim ile 1996 yılında tyariginde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. ürkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka'nın rakibi olup, üç maçta sırasıyla 1-0, 1-0 ve 3-0'lık yenilgiler alarak turnuvaya gol atamadan ve puansız ayrıldı.

Fatih Terim milli takımdan ayrıldıktan sonra 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırdı ve bu süre içinde Galatasaray 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandı. 2000 yılında Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu ve kendisi de "İmparator" lakabını aldı.

YURTDIŞI KARİYERİ

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim 2000-01 sezonunda İtalya'nın ACF Fiorentina takımının başına geçti ve takımını İtalya Kupası'nda finale taşıdı. Final maçından birkaç hafta önce kulüp başkanı Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılan Fatih Terim kupa sevincini yaşayamadı.

Fiorantina'nın ardından teknik direktörlük kariyerine İtalya'da devam eden Fatih Terim 2001-02 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden olan AC Milan'ın başına geçti. Terim, İtalya Kupası'nda ilk turda elendikten sonra ligde de başarılı sonuçlar alamayınca 4 Kasım 2001'deki 1-0'lık Torino FC mağlubiyetinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. İtalya'dan Türkiye'ye dönen Fatih Terim 2002-2004 yılları arasında tekrar Galatasaray'ın başına geçti. Ancak 2004 yılında ligde ve Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçların ardından Galatasaray'dan yine ayrıldı.

YENİDEN MİLLİ TAKIM

Galatasaray'daki hayal kırıklığından sonra 2005 yılında Fatih Terim yeniden milli takıma döndü. Türkiye 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi play-off turuna yükseldi ama kupaya katılamadı.

2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran A Milli Futbol Takımı bu sefer yarı finale kadar yükseldi ama yarı finalde Almanya'ya elendi. Milli takım 2010 Dünya Kupası'na katılmayı başaramayınca Fatih Terim görevinden ayrıldı ve 3. kez Galatasaray'ın başına geçti.

GALATASARAY İLE 3. KEZ

Fatih Terim, Galatasaray'dan ilk ayrılışından 11 yıl sınra sonra geri dönünce Galatasaray 18. Lig şampiyonluğunu Fatih Terim de 5. lig şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve bu sezon Fatih Terim Galatasaray ile 6. lig şampiyonluğunu yaşadı. Bu şampiyonluk ile üper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını geliştirdi.

HEM GALATASARAY HEM MİLLİ TAKIM

Milli Takım teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasından sonra Fatih Terim TFF'den teklif aldı ve 2013-14 sezonunda Millî Takım'ın oynayacağı 4 eleme maçı için takımın başına getirildi. Fatih Terim, bu süreçte hem Galatasaray hem de Türkiye Millî Futbol Takımı'nı çalıştırdı. Eylül ayı içinde Galatasaray yönetim kurulu Fatih Terim ile 2 yıllık sözleşme uzatma kararı aldı.Fatih Terim ise bu teklifi kabul etmedi ve 24 Eylül 2013 günü Galatasaray SK Başkanı Ünal Aysal bu durumu gözden geçireceklerini ifade etti. 24 Eylül 2013 akşamı ise Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonucunda oy birliği ile görevine son verildi.