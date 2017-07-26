Geç açıldık avantajı kaptık!

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımı Medipol Başakşehir, ilk kez devlerin arenasına çıktı. Adebayor, Emre Belözoğlu ve Visca'lı kadrosunu, Clichy, Elia, Gökhan İnler, Tunay Torun ve Mevlüt Erdinç ile takviye eden turuncu-lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda karşılaştığı Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

GOL | Club Brugge 2-0 Başakşehir

GOL | Club Brugge 2-1 Başakşehir

GOL | Club Brugge 2-2 Başakşehir



GOL | Club Brugge 2-3 Başakşehir

GOL | Club Brugge 3-3 Başakşehir



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Refaelov'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Bonaventure yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

16. dakikada ceza yayının gerisinden Stefano Denswil'in kullandığı serbest vuruşta top sağ köşeden ağlarla buluştu. 2-0

35. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Eljero Elia'nın şutunda top yandan auta gitti.

37. dakikada Adebayor'un pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sol kanattan Mahmut'un ortasında penaltı noktası üzerinde Adebayor'un indirdiği top Mossoro'dan sekerek Elia'nın önünde kaldı. Bu oyuncusun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



59. dakikada sağ çaprazda rakibini çalımlayarak geçen Mahmut'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Mossoro'nun şutunda top ağlara gitti. 2-1



64. dakikada Attamah'ın defansın arkasına attığı uzun topla buluşan Elia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2



74. dakikada Edin Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro, topu ağlarla buluşturdu. 2-3



79. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Denswill'in kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 3-3







MAÇTAN NOTLAR



Clichy ve Elia, Medipol Başakşehir formasıyla ilk kez resmi maça çıktı - Üç sezon önce Medipol Başakşehir forması giyen Perbet, Club Brugge'de ilk 11'de yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de, Clichy ve Elia ilk resmi maçına çıktı.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Teknik direktör Avcı, yeni transferlerden Clichy ve Elia'ya ilk 11'de şans verirken, diğer yeni transferler Da Costa, Gökhan İnler ve Tunay Torun'u yedekler arasında tuttu. Mevlüt Erdinç ve Kerim Frei ise maç kadrosunda bulunmadı. Clichy ve Elia, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giymenin heyecanını yaşadı.

Sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve takımdan yaklaşık 5 ay ayrı kalacak Aurelien Chedjou, tedavi süreci devam eden Mehmet Batdal ve takımla çalışmalara yeni başlayan ancak kondisyon eksiği bulunan Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.



CLİCHY DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

Turuncu-lacivertli takımın Manchester City'den transfer ettiği yıldız oyuncusu Gael Clichy, doğum gününde Club Brugge karşısında sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in kamp yaptığı otelde, 33 yaşına giren deneyimli futbolcu için maç yemeğinden önce pasta kesildi.

PERBET, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Turuncu-lacivertli takımda üç sezon önce forma giyen Fransız golcü Jeremy Perbet, Club Brugge formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Villarreal'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan ve ilk sezon oynadıktan sonra Belçika'da Charleroi'ye kiralanan Perbet, geçen sezonu Gent'te geçirmiş ve bu sezon da Club Brugge'ye transfer olmuştu.







CLUB BRUGGE'DE JOSE IZQUİERDO YEDEK

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, sakatlığı geçen ve oynayıp oynamayacağı merak edilen, takımın en önemli isimlerinden Kolombiyalı oyuncusu Jose Izquierdo'ya yedekler arasında yer verdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Club Brugge ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Toplam 29 bin seyirci kapasiteli Jan Breydel Stadı'nda tribünler doldu. Karşılaşmayı yaklaşık 200 Türk taraftar da tribünden takip etti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ, YÖNETİCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i bu önemli maçta kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler yalnız bırakmadı.

Club Brugge maçını Gümüşdağ'ın yanı sıra asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da tribünden izledi.







Stat: Jan Breydel

Hakemler: Paolo Mazzoleni xx, Fabiano Preti xx, Giacomo Paganessi xx



Club Brugge: Horvath x, Stefano Denswil xx, Brandon Mechele xx, Björn Engels xx, Ruud Vormer x, Laurens de Bock xx, (Ahmed Touba dk. 59 x), Helibelton Palacios xx, Nakamba xx, Bonaventure xx (Jose Izquierdo dk. 62 x), Lior Refaelov x (Vanaken dk. 75 x), Jeremy Perbet xx

Yedekler: Hubert, Timmy Simons, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen

Teknik Direktör: Ivan Leko



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Gael Clichy, Epureanu xxx, Attamah xxx, Junior Caiçara xx, Elia xx (Napoleoni dk. 89 ?), Mahmut Tekdemir xxx, Mossoro xxx, Edin Visca xx (Tunay Torun dk. 82 ?), Emre Belözoğlu xx (Gökhan İnler dk. 77 x), Adebayor xx

Yedekler: Faruk Çakır, Alparslan Erdem, Manuel Da Costa, Cikalleshi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Bonaventure (dk. 5), Stefano Denswil (dk. 16) (Club Brugge), Mossoro (dk. 59 ve 74), Elia (dk. 64) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)