Kurtarıcı Aatif

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda yarın Sturm Graz ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maç öncesi korkulan oldu ve sarı-lacivertlilerin elindeki tek santrfor Robin van Persie sakatlandı. Hollandalı oyuncu, dün sabah yapılan antrenmanda kolundaki kırık kaynamayan bir diğer sakat golcü Fernandao ile birlikte takımdan ayrı salonda çalıştı.
AVUSTURYA'YA GÖTÜRÜLMÜYOR
Van Persie'ye dün akşam antrenmanı öncesinde özel testler uygulanırken, oyuncunun sağlık durumunda olumlu gelişme gözlenmedi.
Hollandalı yıldızın, Sturm Graz maçında forma giymesinin çok zor olduğu, bu nedenle oyuncunun bugün Graz'a hareket edecek kafilede yer almayacağı bildirildi.
KOCAMAN'IN MUHTEMEL 11'İ
Van Persie'nin sakatlığı teknik direktör Aykut Kocaman
'ın planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Teknik heyet, Hollandalı'nın yokluğunda Graz deplasmanındaki taktiği 4-6-0 olarak belirledi. Sarı-lacivertlilerin kalesinde
son dakika sürprizi olmazsa Kameni koruyacak. Savunma
dörtlüsü Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşacak. Orta alanda
Josef ve Topal'ın önünde Mehmet Ekici yer alacak. İleride
sağda Dirar, solda Valbuena, ortada Aatif
görev yapacak.
Aatif, 5 hazırlık karşılaşmasında da forma giydi. Juventus Bükreş ve A. Bilbao maçlarına ilk 11 başladı. 203 dakika sahada kalırken gol ya da asist yapamadı.