Kurtarıcı Aatif

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda yarın Sturm Graz ile karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maç öncesi korkulan oldu ve sarı-lacivertlilerin elindeki tek santrfor Robin van Persie sakatlandı. Hollandalı oyuncu, dün sabah yapılan antrenmanda kolundaki kırık kaynamayan bir diğer sakat golcü Fernandao ile birlikte takımdan ayrı salonda çalıştı.

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