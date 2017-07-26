Ndiaye için zorlu pazarlık

Galatasaray
'ın 8 numara transferinde listenin ilk sırasında İmbula vardı. Bonservisi 12 milyon Euro olan Fransız dinamo için sarı-kırmızılılar, 2 milyon Euro kiralama teklifini sundu ancak Stoke City'den, "Oyuncumuzu sizin kulübünüze kiralık göndermeyiz"
yanıtı geldi. Stoke, İmbula'nın Galatasaray'da gelişim gösteremeyeceğini düşünerek, bu kararı aldı. Bunun üzerine Galatasaray, Osmanlıspor
lu Badou Ndiaye için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktör Cenk Ergün, dün sabah Ankara'nın yolunu tuttu. Osmanlıspor transfer dönemi başında West Ham'dan talep ettiği 10 milyon Euro bonservis bedelini Galatasaray'dan istedi. 5 milyon Euro ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, Hakan Balta ve Donk'u da Başkent ekibine vermeyi teklif etti.
Ancak iki futbolcunun aldığı yıllık ücretin yüksekliğinden dolayı takas formülü kabul edilmedi. Sarı-kırmızılıların kozu ise yıllık 2 milyon Euro'ya anlaştığı Senegalli oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini Osmanlıspor yönetimine iletmesi.