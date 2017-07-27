Başakşehir'den tarihi geri dönüş! Başakşehir, Belçika'da destanın kıyısından döndü...

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Turuncu - Lacivertli temsilcimiz, Devler Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Belçika'nın köklü kulübü Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Başakşehir, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılmadığı takdirde 0-0, 1-1, 2-2 gibi sonuçlarda tur atlayan taraf olacak...

MAÇ SONUCU CLUB BRUGGE 3-3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Jan Breydel Stadı'ndaki mücadele adeta kabus gibi başladı. Club Brugge, 5. dakikada Bonaventure'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Denswil, frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Başakşehir'de 12 ve 34. dakikada yeni transfer Elia direğe takıldı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci 45 dakikada ise Başakşehir, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 59. dakikada Mossoro farkı 1'e indirdi. 63'te Hollandalı futbolcu Elia skoru eşitledi: 2-2. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 5 dakikada sonra Denswil ile yine frikikten golü bulan Brugge durumu 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki rövanş mücadelesi 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

STAT: Jan Breydel

HAKEMLER: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)

CLUB BRUGGE: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock (Dk. 59 Touba), Refaelov (Dk. 75 Vanaken), Bonaventure (Dk. 62 Izquierdo), Perbet

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 83 Tunay Torun), Emre Belözoğlu (Dk. 77 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Elia (Dk. 89 Napoleoni), Mossoro, Adebayor

GOLLER: Dk. 5 Bonaventure, Dk. 16 ve 78 Denswil (Club Brugge), Dk. 59 ve 74 Mossoro, Dk. 63 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Dk. 60 Epureanu (Medipol Başakşehir)