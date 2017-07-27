Fark kapanıyor

Fransız orta saha Imbula için Premier Lig ekibi Stoke City'den olumsuz yanıt alan Galatasaray
, Manchester City'den kadrosuna katmayı planladığı Fernando'nun yanına Ndiaye'yi düşünüyor. Oyuncunun kulübü Osmanlıspor'la pazarlığa başlayan Sportif Direktör Cenk Ergün ilk teklifini 5 milyon Euro ile yapmıştı Pazarlığı 10 milyon Euro ile açan Başkent ekibi 8 milyona indi. Bunun üzerine Galatasaray'ın teklifini 6.5 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi.
Osmanlıspor yüksek yıllık ücretleri nedeniyle sarı-kırmızılı takımdan takasla oyuncu istemediğini belirtti. Galatasaray cephesi bonservisteki 1.5 milyon Euro'luk farkı Ndiaye'nin bir sonraki satışından Osmanlıspor'a pay vererek çözmeye çalışıyor. Bu arada Osmanlıspor'un Ndiaye'ye talip olan İngiliz kulüplerleriyle görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.
ES-ES ile hazırlık maçı
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, bugün Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Eskişehirspor kafilesi dün İstanbul'a geldi. Hazırlık maçında teknik direktör Tudor iki devrede farklı 11'leri deneyeceği öğrenildi.