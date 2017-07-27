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'ten açıklaması!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 00:15 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 01:56
Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması!

Teknik Direktörü , isminin A 'la anılması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Bu akşam yapılan antrenman sonrası Başkan Fikret Orman ile birlikte 'ın Marbella kampını takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Güneş, A ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Güneş, ''Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm, ben de o göreve geldim, yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz çok iyi işler yaptı. Bu karar Federasyon'un kararıdır. Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Milli Takım için kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O konu yönetimdedir. Böyle bir teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile bana gelmesi doğru değildir, başkana gelmelidir. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Konratımı daha yeni uzattık. Benim zaten bir milli görevim var, o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak'' diye konuştu.

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Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması!
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