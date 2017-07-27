Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 27 Temmuz... Beşiktaş'a terminatör geliyor!

Beşiktaş'ta santrafor ve stoper transferinde adaylar çoğalıyor. İlk önce Mangala daha sonra Miranda'da karar kılan yönetim ikiliden birisini transfer etmeyi hedefliyor. Öte yandan Jeremain Lens konusunda da girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde frene basarken hedefteki asıl forvetin Jackson Martinez olduğu iddia edildi! İşte Beşiktaş'taki son dakika transfer haberleri... (27 Temmuz 2017)

ASIL HEDEF JACKSON MARTİNEZ!

Beşiktaş Yönetimi, santrfor transferi için birçok isimle görüşmeleri sürdürüyor. Bu listede ilk sırada görüşülen isim sır gibi saklanıyor. İşte detaylar:

1- MARTİNEZ ARAŞTIRMASI

Gizlenen ilk sıradaki isim için Fikret Orman konuşmalarında "Yeni yıldızlar gelebilir" diyor. Bu ismin Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de oynayan ancak sakatlığı araştırılan Jackson Martinez olabileceği iddia ediliyor.

2- ABOUBAKAR HALA LİSTEDE

İkinci sıradaki Aboubakar'ın Porto ile 1 yıl kontratı kaldı... Bonservisinin yüzde 65'i Loirent'te, %35 ve kiralama hakkı ise Porto'da. Porto sözleşme uzatmadan kiralık vermek istemiyor. Loirent, "6 milyon Euro'ya hissemi veririm" derken, Porto da %35'lik payı olan parayı istiyor. Beşiktaş ise 6 milyon Euro dışında ödeme yapmaya yanaşmıyor.

3- NEGREDO'YU RAPOR YAKTI

Negredo için verilen, "İstanbul'a futbol oynamaya mı gelir yoksa tatil yapmaya mı?" raporu yönetimi düşündürüyor. Chelsea'den Remy ve İngiltere'de başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenilen Bony ise diğer adaylar.

Merakla beklenen forvet transferi için yönetim çalışmayı sürdürüyor. Listede sır gibi saklanan ilk ismin Martinez olduğu iddiası var. "İstanbul'a tatil yapmaya mı gelecek" denen Negredo ise düşündürüyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasına üzüldüğünü söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İspanya'da basın mensuplarına verdiği yemeğe katılan Güneş, milli takım teknik direktörlüğü konusunda yaptığı açıklamada, "Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm. Ben de o görevde yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz, iyi işler yaptı." dedi.

Fatih Terim'in ayrılmasının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararı olduğunu kaydeden Güneş, kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı: "Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O, yönetimdedir. Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli. Beşiktaş'ta mutluyum. Daha yeni 2 yıl kontrat uzattım. Bizim zaten bir milli görevimiz var o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Beşiktaş'la yapacak daha çok işim var, onları yapmam lazım. Sadece Beşiktaş'a konsantreyim. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken, başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı."

