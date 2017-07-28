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Giriş Tarihi: 28.7.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 10:08
Galatasaray'da Mert Günok şoku!

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mert Günok'un transferinde şok gelişme!

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Galatasaray'da Mert Günok şoku!
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