Le Guen: Badu ile dün gece görüştüm

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, "İyi antrenmanlar yaptık, iyi maçlar oynadık. Gönül isterdi ki dün de iyi bir takıma karşı iyi bir maç yapalım ama bu artık geride kaldı. İsterdim ki hava daha iyi olsun ama bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Sahalarımız iyiydi. Çalışan oyuncularımızın ruh hali ve katılımı iyiydi. İdeal bir kamp geçirdik sezon öncesinde diyebilirim" şeklinde konuştu.



"HAFTA BAŞI GÜZEL HABERLER VERMEYİ BEKLİYORUZ"

'Bence çalışmak için ideal olan kadro sayısı 24-25 civarında' diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 30 oyuncumuz var. Çok fazla bu. Yeni gelecek transferimizi de düşünürsek çok daha da fazla oluyor elimizdeki kadronun genişliği. Bazı oyuncularımız ile görüşerek bu konuda görüşlerimi onlara bildireceğim hafta öncesinde. Bitmiş transferimiz olmadı bu kampta ama çalışmaya devam ediyoruz. Hafta başı güzel haberler vermeyi bekliyoruz. Hem transferleri bitirip, hem iyi çalışmalarımızı sürdürüp sezona iyi başlamak için zaten iki haftamız var. Umuyorum ki önümüzdeki hafta başında güzel haberler vereceğiz."



"BADU İLE DÜN GECE KONUŞTUM"

İtalyan ekibi Udinese'de forma giyen Badu'nun transferine ilişkin sorulan soruya ise deneyimli teknik adam, "Hem dün gece hem de birkaç gün önce konuşmuştum. İyimser olduğunu gözlemleyebiliyorum yaptığımız konuşmalarda ama oyuncuyla konuşmak yetmiyor. Sizlerde biliyorsunuz ki bir transferin birden fazla değişkeni var. Bütün hepsinin aynı yönde olması gerekiyor. Bekleyeceğiz ve umuyorum ki en yakın zamanda da iyi haberleri vereceğiz sizlere" diye konuştu.



"İKİ MAÇ DAHA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bursa'da iki hazırlık maçı daha yapacaklarını dile getiren Le Guen, "Eğer salı ve cuma günlerine ayarlayabilirsek bu karşılaşmaları bizim için ideal olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iki maç daha yapmamız gerekiyor. Oynayacak oyuncularımızın vites yükseltmesi gerekiyor. Onları burada oynattığımız hazırlık maçlarında yalnızca 45 dakika oynatabildik. Önümüzdeki maçlarda 45 dakikadan fazla oynamaya alışmalarını sağlamamız gerekiyor" dedi.



"MUHAMMET'TEN ÇOK MEMNUNUM"

'Mert Günok'un takımdan ayrılmasının ardından 3. kaleci alacak mısınız?' sorusunu yanıtlayan Fransız teknik adam, "Muhammet'ten çok memnunum. İkinci kaleci olarak değerlendiriyorum kendisini artık. Kaleci antrenörümüz ile konuşacağım. Takımımızdaki kaleci departmanındaki derinlikten, 1'inci ve 2'nci kalecilerimizden memnunum. 3'üncü kaleci konusunda çalışmalarımız gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.



"PASCAL ÇOK İYİ BİR POTANSİYELE SAHİP OYUNCU"

Genç oyuncu Pascal'ın performansına ilişkin sorulan soruya ise Le Guen, "Bence Pascal çok iyi bir potansiyele sahip oyuncu ama tabi ki gelişmesi lazım. Bunun da farkındayım. Oyunu okumayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalitesi ve belli özellikleri olan bir oyuncu. Topu kapma becerisi çok yüksek ve savunmanın önünü iyi toparladığını düşünüyorum. Tabi ki genç oyuncu ve gelişmesi gerekiyor. Böyle potansiyelli oyuncu elinizde olduğunda onun gelişimine katkı sağlamanız gerekiyor ve ben de bunu yapmak istiyorum" cevabını verdi.

Taiwo'ya ise ulaşamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Burada olsaydı iyi olurdu ama olmamasında da bir sakınca görmüyorum" diye konuştu.



"TAKIM TAM OLARAK HAZIR DEĞİL"

'Transferler kampa yetişmedi, mevcut haliyle takım lige hazır mı?' sorusuna da Le Guen, şu yanıtı verdi:

"Tam olarak değil ama önümüzdeki 15 gün daha olduğunu söylemekte fayda var. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Burada iyi bir kamp geçirdik. Eksik kalan tek konumuz önümüzdeki hafta yapacağımız hazırlık maçlarıyla birlikte vites yükseltmek. Onların ritmini yükselteceğiz. Rakibimiz olan Başakşehir Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadı. Rekabetçi maçları yapmaya başladılar. Biz de son günlerde bu eksiğimizi kapatıp, onlarla aynı şekilde hazırlık olarak ligimizdeki ilk maça çıkmak istiyoruz."