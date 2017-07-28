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Simon , 'ya oldu!

Giriş Tarihi: 28.7.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 18:42
Simon Kjaer, Sevilla'ya transfer oldu!

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçeli Simon , 'ya oldu.

Fenerbahçe yıldız savunmacısı Simon 'ya oldu.

Sevilla sportif direktörü Oscar Arias 3 gün önce Simon Kjaer ile görüştüklerini açıklamıştı.

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Simon Kjaer, Sevilla'ya transfer oldu!
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