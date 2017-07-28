Son dakika... Futbolcu Bekir İrtegün'e ByLock gözaltısı!

Futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bekir İrtegün daha önce de yurt dışına çıkarken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Oyuncu son olarak M.Başakşehir forması giyiyordu ve kulübü sözleşmesini feshetmişti.