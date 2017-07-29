Şenol Güneş'ten flaş milli takım açıklaması

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

-Hepimiz bu ülkenin insanıyız, Mili Takım antrenörü de ülkeyi temsil ediyor, seçilerek geliyorlar oraya

-Fatih hoca hizmetleriyle çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı? Ben de yaptım, o da yaptı. Ancak yıpratmak doğru değil

-Beşiktaş ile yeni mukavele yaptım, imza attım. Uygulamasını bilemem. Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim.

-Ben Beşiktaş'a ait biriyim. Olmasaydı, o zaman Milli Takım mı yoksa Beşiktaş mı diye tartışma olabilirdi

-Teklif gelirse, başkana söylerim. Burayı çalıştırırken, başka bir yeri çalıştırmak çok doğru bulmadığım bir iştir

-Kelime oyunu yapmıyorum, çok net konuşuyorum. Şu anda Beşiktaş'tayım ve burada mutluyum

-Milli Takım'da görevde olmayan birinin çalışma yapması daha doğru olur diye düşünüyorum