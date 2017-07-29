Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 29 Temmuz... Beşiktaş yeni golcüsünü buldu!

Bu sezon geçen sezon olduğu gibi direkt Şampiyon Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş, lig şampiyonluğunun yanı sıra Devler Ligi arenasında da başarılı olmak için kadrosuna yeni isimler katmaya çalışıyor. Demba Ba, Gomez ve Aboubakar gibi isimlerden sonra bu kez de doğru ismi takıma monte etmek isteyen yönetim ince eleyip sık dokuyor. Alvaro Negredo ve Soldado isimlerinden sonra ortaya atılan son isim Benfica'da forma giyen Kostas Mitroglou... İşte Beşiktaş'tan 29 Temmuz transfer haberleri...

BEŞİKTAŞ'A YUNAN GOLCÜ!

Beşiktaş'ta 10'a yakın golcü adayından sonuç çıkmaması üzerine başkan Orman ipleri eline aldı. Benfica'lı yıldızın menajeri ve avukatıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

Kartal'da gündem golcü transferi... Şampiyonlukla tamamlanan sezon biter bitmez Vincent Aboubakar için bonservisini elinde bulunduran Porto ve Lorient'le görüşen Beşiktaş bir sonuç alamamıştı. Ana hedef olmayınca siyah-beyazlılar Llorente, Gignac, Babacar, Negredo ve Remy gibi birçok ismin aralarında olduğu yaklaşık 10 forvet ile görüştü. Ancak şu ana kadar bir aşama kaydedemedi. Başkan Fikret Orman da ağırlığını koyarak golcü transferine el attı. Hedefteki son isim Kostas Mitroglou. Benfica'da kariyerini iyice parlatan Yunan golcü için dev bir adım atan Fikret Orman, oyuncunun menajeri Panos Galariotis ile avukatı Penny Konitsioti'yi İstanbul'a çağırdı. 29 yaşındaki forvet için görüşmeler burada daha da sıklaşacak. Orman'ın sadece menajerini değil, oyuncunun avukatını da çağırması artık sözleşme şartlarının detaylı şekilde masaya yatırılacağı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş, Benfica ile 2020'ye kadar kontratı olan golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

16 GOL KAYDETTİ

Kostas Mitroglou geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla oldukça başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki Yunan forvet, Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez sarstı. 1 de asisti var. 2010-11 sezonu hariç forma giydiği takımlarda 10 golün altına düşmeyen başarılı isim sol ayağını raket gibi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu olmamasına rağmen güçlü fiziği sayesinde rakipleri kendisine yaklaştırmadan isabetli şutlar çıkarabiliyor. İstanbul'un Atina'ya sadece 1 saat 15 dakika uzaklıkta olması da Kostas'ın aklını çeliyor.

BEŞİKTAŞ'A DANİMARKALI STOPER!

Beşiktaş transfer komitesi çalışmalarına devam ederken çeşitli liglerden de her gün yeni isimler ortaya atılıyor.

Bu isimlerden sonuncusu ise Celtic'te oynayan Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko oldu.Danimarkalı Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri Beşiktaş'ın Erik Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.

25 yaşındaki stoperin menajerinin açıklamalarına da yer verilen haberde oyuncunun öncelikli olarak İngiltere ligini tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.