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forvet arıyor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 12:39
Adana Demirspor forvet arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forvet arayışı sürüyor.

Basın sözcüsü Önder Kaypak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, forvet i konusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

yönetimi olarak taraftarlarının "forvet alın" mesajlarını sosyal medyadan yakından takip ettiklerini kaydeden Kaypak, "Adana Demirspor taraftarı merak etmesin. Bu takımın formasını ve ağırlığını taşıyabilecek bir oyuncuyu kadromuza katmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Forvet transferi konusunda birden çok oyuncuyla temas halindeyiz. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bu isimlerden birini Adana'ya davet ettik. Oyuncuyla anlaşma sağlandığı takdirde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor forvet arıyor
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