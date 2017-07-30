Altın madalya Türkiye'nin

23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tüm maçlarını kazanarak finale kadar yükselen Erkek Milli Futbol Takımı, finalde de Ukraynalılara acımadı. Eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken, ay-yıldızlılar Ukrayna'yı penaltı atışları sonrasında yenerek turnuvanın galibi oldu.





Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, baskılı oyununun sonunda bir türlü golü bulamadı. Maç, ikinci yarıdan itibaren ortada geçti. Her iki takım da eşitliği bozmak için zaman zaman atak yapsa da bir türlü golü bulamadı. 90 dakika boyunca eşitlik bozulmayınca maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Türkiye penaltı atışları sonucunda rakibini 4-3 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Futbolcular penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşadı.





Karşılaşmayı ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç beraber izledi. Bakan Bak ve Kılıç, karşılaşmanın sonunda sporculara madalyalarını takdim etti.