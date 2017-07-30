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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 30.7.2017 16:38
Beşiktaş - Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, İspanya kampını ile oynayacağı Real Betis maçıyla tamamlayacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş'ın İspanya kampı bugün tamamlanacak.

Çin'deki Schalke 04 karşılaşmasının ardından İspanya'nın Marbella şehrine gelen siyah-beyazlı ekip, bir haftalık kamp döneminde ağırlıklı olarak çift antrenman yaptı.

İspanya kampında iki hazırlık maçı yapan , bu ülkedeki son karşılaşmasını Real Betis ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekiple , bu akşam TSİ 21.00'de Municipal de la Linea Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Real Betis maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş bu karşılaşmanın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

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Beşiktaş - Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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