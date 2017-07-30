Beşiktaş - Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın İspanya kampı bugün tamamlanacak.

Çin'deki Schalke 04 karşılaşmasının ardından İspanya'nın Marbella şehrine gelen siyah-beyazlı ekip, bir haftalık kamp döneminde ağırlıklı olarak çift antrenman yaptı.

İspanya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, bu ülkedeki son karşılaşmasını Real Betis ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekiple Real Betis, bu akşam TSİ 21.00'de Municipal de la Linea Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Real Betis maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş bu karşılaşmanın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.