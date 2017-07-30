CANLI | Beşiktaş - Real Betis

Beşiktaş, İspanya'daki son hazırlık maçını Real Betis ile yaptı.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Siyah-beyazlı ekibin, İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis ile Municipal de la Linea Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Pepe ilk kez Beşiktaş forması giydi. Kampa geç katılan Ricardo Quaresma da ilk 11'de sahaya çıktı.

İspanya'daki 2 maçta kadroda bulunmayan yeni transferlerden Orkan Çınar ise karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya'daki son hazırlık mücadelesinde ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede Fabricio Ramirez Agosto görev alırken, savunmada Andreas Beck, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia şans buldu. Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup savunmanın önünde oynarken, orta saha Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan ve Ryan Babel'den oluştu.

- TALİSCA ÖNDE OYNADI

Forvet hattında arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Real Betis maçında Anderson Talisca'ya bu görevi verdi.

Hafif sakatlığı bulunan Cenk Tosun kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ise yedek olarak maça başladı.

Kadroda bulunmayan Cenk Tosun, Aras Özbiliz, Utku Yuvakuran, Denys Boyko karşılaşmayı tribünden takip etti.