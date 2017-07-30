Gana'dan Alanyaspor'a işbirliği ziyareti

Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Bilal Gömeç'in misafiri olarak bir süredir Türkiye'de bulunan Eric Oppong Yeboah, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcısı ve altyapı sorumlusu Muhammet Çetin ve Genel Sekreter Ali Baki Boz yer aldı.

Dunkwa United FC Kulübü Başkanı Eric Oppong Yeboah, Nuru Suley ve Sackey'i takip ettiklerini ve bu gibi futbolcuları yetiştirip Alanyaspor'a ve Avrupa'ya kazandırma hedeflerinin olduğunu vurgularken, bu hedefler doğrultusunda Alanyaspor ile işbirliği yapmak istediklerini iletti.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin gelişeceğini ve ilerleyen dönemlerde Dunkwa United FC Kulübü'nü ziyaret edeceklerini söyledi. Müzakere sonrası işbirliği hatırası olarak konuk başkana Alanyaspor forması hediye edildi.