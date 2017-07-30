Gel sultanım ol!

Galatasaray
'ın resmi teklifini Genel Sekreter Can Topsakal aracılığıyla yaptığı Mircea Lucescu
'nun, teklifi kabul etmesi halinde görev tanımı belli oldu: Genel Koordinatör... Sarı-kırmızılı kulüpte çalışmaya sıcak bakan Lucescu, iki gün içinde net yanıtını verecek. Genel Koordinatör unvanıyla işbaşı yapması istenen Rumen futbol adamına teknik direktör İgor Tudor, Sportif Direktör Cenk Ergün ve Scout ekibi bağlanacak.
Futbolun ve Florya'nın patronluğu verilecek olan Lucescu futbolun tüm birimlerinin organizasyonunu üstlenecek ve ayrıca Galatasaray Sportif AŞ yönetimine girecek. Luce hamlesiyle G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim
'e de set çekmiş oldu.
RUS BASININA KONUŞTU
Rus basınına, görevden ayrıldığı Zenit dönemi üzerine röportaj veren Mircea Lucescu, verdiği detaylarla Galatasaray'da antrenörlük dışı bir göreve yeşil ışık yakmışa benziyor. Rumen hoca, "Zenit'i Doğu Avrupa'nın en iyi takımı yapacaktım ama olmadı, yönetim acele etti. Bu saatten sonra yeni bir başlangıç kolay olmaz. Teklifler geldi ama ilgimi çekmedi. Antrenörlüğü bırakabilirim"
diyerek teknik adamlık dışı bir göreve açık olduğunu vurguladı.