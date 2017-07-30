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bombası! Anlaşma sağlandı

Giriş Tarihi: 30.7.2017 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 18:38
Lens bombası! Anlaşma sağlandı

'ın, geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen Jeremain ile anlaştığı ifade edildi.

BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı. ile Sunderland kulüpleri anlaşırsa transferin gerçekleşeceği ifade edildi.
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Lens bombası! Anlaşma sağlandı
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