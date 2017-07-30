Trabzonspor'un en pahalısı Kucka

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, görev süresi boyunca şimdiye kadar 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu oyuncular içinde en pahalı transfer ise Jurac Kucka oldu. Slovak oyuncuyu ise 5 milyon Euro (20 milyon 750 bin TL) ile kaleci Onur Recep Kıvrak, 4 milyon 500 bin Euro (18 milyon 875 bin TL) ile Okay Yokuşlu takip etti.



KALECİ ONUR DEĞER KAYBETTİ

Uzun süredir Trabzonspor forması giyen ve bir dönem Manchester United'a transferi gündeme gelen kaleci Onur Recep Kıvrak, 2014 yılında 12 milyon Euro (49 milyon 800 bin TL) olan değeri 2017 yılında 5 milyon Euro (20 milyon 750 bin TL) düştü ve takımdaki en pahalı oyuncu olma unvanını Kucka'ya bıraktı.



DEĞERLERDE DÜŞÜŞ VAR



?Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların değerlerinde ise aşağıya doğru düşüş yaşanıyor. Mas, Okay, Pereire, Castillo ve Yusuf Yazıcı'nın değerleri yükselirken, diğer oyuncularda ise düşüş yaşandı.



Bordo-mavili takımdaki oyuncuların değerleri ise şu şekilde oluştu:



Mas ve Onazi 4 milyon Euro (16 milyon 600 bin TL), Olcay Şahan 3 milyon 750 bin Euro (15 milyon 562 bin TL), Uğur Demirok, Yusuf Erdoğan ve Bongonda 3 milyon Euro (12 milyon 450 bin TL), Yusuf Yazacı, Castillo ve Bero 2 milyon 500 bin Euro (10 milyon 375 bin TL), Rodallega 2 milyon 250 bin Euro (9 milyon 337 bin TL), N'Doye 2 milyon Euro (8 milyon 300 bin TL), Pereira 1 milyon 500 bin Euro (6 milyon 225 bin TL), Medjani 1 milyon 400 bin Euro (5 milyon 810 bin TL) , Esteban 1 milyon 300 bin Euro (4 milyon 150 bin TL), Aytaç Kara 1 milyon 250 bin Euro (5 milyon 187 bin TL), Kamil Ahmet Çörekçi 1 milyon Euro (4 milyon 150 bin TL), Mustafa Akbaş 800 bin Euro (3 milyon 320 bin TL), Batuhan Artarslan 700 bin Euro (2 milyon 905 bin TL), Durica 350 bin Euro (1 milyon 452 bin TL), Uğurcan Çakır 250 bin Euro (1 milyon TL), Abdulkadir Ömür 200 bin Euro (830 bin TL)



TAKIM DEĞERİ DE GERİLEDİ

Oyuncuların ve takımların değerlerini belirlemede etkili olan transfermarkt internet sitesi verilerine göre Trabzonspor'un değeri ise güncel verilere göre 61 milyon 100 bin Euro (261 milyon 865 bin TL) oldu. Bordo-mavililer bu takım değeri ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir ardından 5. sırada yer aldı.



?Trabzonspor Kulübü, son yıllarda büyük bir para harcadığı transfer harcamalarını düşürdü.